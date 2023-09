Aryna Sabalenka fühlt sich bei den US Open von ihrem bevorstehenden Sprung an die Spitze der Weltrangliste beflügelt.

Aryna Sabalenka fühlt sich bei den US Open von ihrem bevorstehenden Sprung an die Spitze der Weltrangliste beflügelt. "Ich habe mich das ganze Jahr über gepusht, um dieses Ziel zu erreichen", sagte die 25-Jährige aus Belarus nach ihrem sicheren Viertelfinaleinzug mit einem 6:1, 6:3-Erfolg gegen die Russin Darja Kassatkina: "Es ist unglaublich, verrückt, ich kann es immer noch nicht fassen."

Sabalenka, die in diesem Jahr in Melbourne ihren ersten Grand-Slam-Titel feierte, löst nach dem Turnier in New York die Polin Iga Swiatek ab, die dann 75 Wochen lang an der Spitze stand. Swiatek war im Achtelfinale an ihrer Angstgegnerin Jelena Ostapenko gescheitert.

Sabalenka, die gegen die Chinesin Zheng Qinwen ums Halbfinalticket spielt, hatte fest damit gerechnet, sich im Finale der US Open mit Swiatek um die Führung im Ranking zu duellieren. "Ich wollte diesen Kampf mit ihr wirklich haben und alles auf dem Platz entscheiden", sagte sie: "Ich war traurig, dass sie verloren hat. Aber es bedeutet sehr viel für mich."