US-Tennishoffnung Ben Shelton ist vor heimischem Publikum erstmals in seiner Karriere ins Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers eingezogen. Der 20-Jährige setzte sich bei den US Open gegen seinen Landsmann Frances Tiafoe mit 6:2, 3:6, 7:6 (9:7), 6:2 durch und bekommt es nun mit Grand-Slam-Rekordchampion Novak Djokovic zu tun.

"Es war ein hartes Match", sagte der ungesetzte Shelton: "Ich habe alles gegeben, es war ein emotionaler Kampf." Nach 3:07 Stunden verwandelte er seinen zweiten Matchball im Arthur Ashe Stadium gegen den an Nummer zehn gesetzten Tiafoe.

Sein bislang größter Erfolg bei einem Grand-Slam-Turnier war das Viertelfinale der Australian Open gewesen. Dort hatte der US-Amerikaner in diesem Jahr in vier Sätzen gegen seinen Landsmann Tommy Paul verloren, diesen schlug er in New York im Achtelfinale.