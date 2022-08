Laura Siegemund ist bei den US Open bereits in der ersten Runde gescheitert. Die 34-Jährige unterlag in New York der Rumänin Sorana Cirstea 4:6, 4:6.

New York (SID) - Laura Siegemund ist bei den US Open bereits in der ersten Runde gescheitert. Die 34-Jährige aus Metzingen unterlag in New York der Rumänin Sorana Cirstea 4:6, 4:6. Siegemunds Saison bleibt auf Tourlevel durchwachsen und der Drittrundeneinzug 2016 ihr bestes Abschneiden beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres.

Im Einzel ist sie nach Tatjana Maria die zweite deutsche Spielerin, die schon nach dem Auftakt raus ist. Am Dienstag sind auch noch Andrea Petkovic und Jule Niemeier gefordert und können ein kollektives deutsche Aus in der ersten Runde verhindern.

Siegemund, die sich gegen Cirstea zu viele einfache Fehler leistete, geht auch noch mit der Tschechin Marie Bouzkova im Doppel an den Start. Den Wettbewerb konnte sie vor zwei Jahren überraschend gewinnen.