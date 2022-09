New York (SID) - Caroline Garcia hat ihren erstaunlichen Siegeszug auf der Tennistour fortgesetzt und das Viertelfinale bei den US Open erreicht. Die wiedererstarkte Französin gewann gegen Alison Riske-Amritraj (USA) 6:4, 6:1. Zum zweiten Mal nach den French Open 2017 steht Garcia (28) damit in der Runde der besten Acht bei einem Grand-Slam-Turnier. Dort trifft sie auf Coco Gauff (USA) oder Zhang Shuai (China).

Garcia war im September 2018 die Nummer vier der Welt, konnte sich aber nicht dauerhaft unter den Top-Spielerinnen festsetzen. In dieser Saison, die mit einer Erstrundenniederlage bei den Australian Open denkbar schlecht begonnen hatte, schaffte sie wieder den Anschluss. Erst triumphierte Garcia auf Rasen in Bad Homburg, dann gewann sie in Warschau auf Sand und zuletzt in Cincinnati auf Hardcourt.

Gegen Riske-Amritraj hatte sie alle drei bisherigen Duell jeweils in zwei Sätzen verloren. Mit dem Selbstbewusstsein durch die jüngsten Erfolge ließ sie nun keinen Zweifel an ihrem Sieg aufkommen. Garcia gehört mittlerweile zu den Favoritinnen auf den Turniersieg in New York. Zwei Grand-Slam-Titel hat sie bereits gewonnen - allerdings im Doppel. 2016 und in diesem Jahr siegte sie mit ihrer Landsfrau Kristina Mladenovic bei den French Open in Paris.