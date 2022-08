New York (SID) - Für Vorjahres-Achtelfinalist Peter Gojowczyk ist bei den US Open schon nach der ersten Runde Schluss. Der 33 Jahre alte Münchner unterlag dem dänischen Toptalent Holger Rune am Dienstag in New York mit 2:6, 4:6, 6:7 (5:7).

Im vergangenen Jahr hatte Gojowczyk mit dem Erreichen der Runde der letzten 16 sein bestes Abschneiden bei einem Grand-Slam-Turnier erreicht. Gegen Rune steigerte sich der Routinier nach dem ersten Satz deutlich und forderte seinen Gegner mehr. Rune, an Position 28 gesetzt, erwies sich letztlich aber als zu stark.

Am Dienstag sind auch noch Oscar Otte ( Köln), in Abwesenheit des verletzten Olympiasiegers Alexander Zverev die deutsche Nummer eins, sowie Daniel Altmaier (Kempen) und Maximilian Marterer (Nürnberg) gefordert.