Vorjahressiegerin Ons Jabeur (28) hat ihren Start beim am Dienstag beginnenden WTA-Masters in Madrid abgesagt. "Ich habe einen kleinen Riss in meiner Wade und brauche noch etwas Zeit, um mich zu erholen", teilte die Tunesierin mit. Jabeur hatte sich die Verletzung beim Turnier in Stuttgart zugezogen. Im Halbfinale musste sie gegen die spätere Siegerin Iga Swiatek (Polen) am vergangenen Samstag beim Stand von 0:3 aufgeben.