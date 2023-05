Jan-Lennard Struff könnte in der nächsten Woche Olympiasieger Alexander Zverev als deutsche Nummer eins in der Tennis-Weltrangliste ablösen.

Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff (33) könnte in der nächsten Woche Olympiasieger Alexander Zverev (26) als deutsche Nummer eins in der Tennis-Weltrangliste ablösen - Voraussetzung wäre allerdings ein Triumph im Finale des Masters von Madrid am Sonntag gegen Spaniens Jungstar Carlos Alcaraz. Sollte Struff tatsächlich gewinnen, würde er auf Rang 21 klettern, Zverev wird am Montag aus den Top-20 fallen.

Nach seinem Halbfinal-Triumph gegen den Russen Aslan Karazew (4:6, 6:3, 6:4) wird Struff mindestens auf Rang 28 klettern, es ist schon jetzt die beste Platzierung seiner bisherigen Karriere.

"Ich glaube, er hat auf spanischen Sandplätzen eine Bilanz von 20:0, es wird also sehr schwer werden", sagte Struff über das Duell mit Alcaraz. Aber der Warsteiner will alles "versuchen, sonst habe ich keine Chance. Ich werde mein Bestes geben, um ihn zu schlagen und meinen ersten Titel zu gewinnen."