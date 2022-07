Daniel Altmaier ist nach seinem misslungenen Wimbledondebüt auch beim nächsten Tennis-Turnier in der ersten Runde gescheitert.

Köln (SID) - Wieder ein Ymer, wieder eine Niederlage: Daniel Altmaier (Kempen) ist nach seinem misslungenen Wimbledondebüt auch beim nächsten Tennis-Turnier in der ersten Runde gescheitert. Der 23-Jährige verlor am Montag im schwedischen Bastad auf Sandplatz gegen den Lokalmatador Elias Ymer mit 4:6, 6:7 (5:7) - obwohl er im Tiebreak des zweiten Satzes 5:1 vorne gelegen hatte. In Wimbledon war Altmaier gegen Ymers jüngeren Bruder Mikael ausgeschieden.