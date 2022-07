Die Tschechinnen Barbora Krejcikova und Katerina Siniakova haben zum zweiten Mal den Doppeltitel in Wimbledon gewonnen.

London (SID) - Die Tschechinnen Barbora Krejcikova und Katerina Siniakova haben zum zweiten Mal den Doppeltitel in Wimbledon gewonnen. Das an Position zwei gesetzte Duo setzte sich gegen Titelverteidigerin Elise Mertens ( Belgien) und ihre Partnerin Zhang Shuai ( China) 6:2, 6:4 durch.

2018 hatten Krejcikova und Siniakova erstmals im All England Club triumphiert. Insgesamt war es ihr fünfter gemeinsamer Grand-Slam-Titel. In diesem Jahr hatten sie bereits die Australian Open in Melbourne gewonnen.