Ons Jabeur hat zum dritten Mal innerhalb eines Jahres die Chance auf ihren ersten Sieg bei einem Grand-Slam-Turnier. Die 28 Jahre alte Tunesierin zog bei den 136. All England Championships in einer Art vorweggenommenen Endspiel wie im Vorjahr und wie bei den US Open ins Finale ein.

Die Weltranglistensechste gewann ein hochklassiges und spannendes Match gegen Aryna Sabalenka aus Belarus 6:7 (5:7), 6:4, 6:3 und verbaute ihrer Gegnerin damit auch die Chance, ab Montag Platz eins in der Weltrangliste zu übernehmen.

Nach 2:19 Stunden beendete Jabeur das packende Duell mit einem Ass. "Ich bin sehr stolz, mein altes Ich hätte dieses Match wohl heute verloren", sagte sie anschließend.

Jabeur trifft im Duell um die Venus Rosewater Dish auf Marketa Vondrousova, die zum zweiten Mal um den Sieg bei einem der vier wichtigsten Turniere spielt: Die 24 Jahre alte Tschechin, die 2019 das Finale der French Open verloren hatte, setzte sich im ersten Halbfinale der überraschend deutlich 6:3, 6:3 gegen die vier Jahre ältere Elina Switolina aus Ukrainerin durch.

Switolina hatte im Viertelfinale die Weltranglistenerste Iga Swiatek besiegt.