London (SID) - Das deutsche Spitzendoppel Kevin Krawietz und Andreas Mies ist in Wimbledon im Viertelfinale ausgeschieden. Das Duo aus Coburg und Köln unterlag am Dienstag den an Position zwei gesetzten Titelverteidigern Nikola Mektic und Mate Pavic aus Kroatien nach 100 Minuten mit 4:6, 3:6, 3:6.

Die zweimaligen French-Open-Sieger hatten im All England Club erstmals die Runde der besten Acht erreicht.