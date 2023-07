Kevin Krawietz und Tim Pütz haben bei den 136. All England Championships in Wimbledon das Viertelfinale im Doppel erreicht.

Kevin Krawietz und Tim Pütz haben bei den 136. All England Championships in Wimbledon das Viertelfinale im Doppel erreicht. Das an Nummer zehn gesetzte deutsche Duo besiegte die fünf Positionen höher eingestufte mexikanisch-französische Kombination Santiago Gonzalez/Edouard Roger-Vasselin 6:4, 3:6, 6:3. Gegner im Viertelfinale sind Jamie Murray/Michael Venus (Großbritannien/Neuseeland).

Im Viertelfinale der Frauen-Konkurrenz steht überraschend auch Laura Siegemund. Gemeinsam mit ihrer russischen Partnerin Wera Swonarjowa besiegte sie die an Nummer zwei gesetzten US-Topspielerinnen Coco Gauff und Jessica Pegula 6:3, 6:3. Ihre nächsten Gegnerinnen sind die an Nummer drei gesetzten Storm Hunter/Elise Mertens (Neuseeland/Belgien).