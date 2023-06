Die deutschen Tennisprofis Oscar Otte und Maximilian Marterer stehen im Hauptfeld des Rasenklassikers in Wimbledon. Der Kölner Otte, der mittlerweile auf Rang 230 der ATP-Rangliste abgerutscht ist, setzte sich in der finalen Qualifikationsrunde in London mit 6:3, 7:6 (7:4), 4:6, 7:5 gegen den Australier Marc Polmans durch und wird zum dritten Mal in Folge an der Church Road an den Start gehen.

Der Nürnberger Marterer gewann nach über drei Stunden Spielzeit 7:5, 6:4, 6:7 (5:7), 5:7, 7:5 gegen Fabian Marozsan aus Ungarn und steht nach 2018 und 2022 ebenfalls zum dritten Mal im Hauptfeld des Grand-Slam-Turniers. Zusammen mit Olympiasieger Alexander Zverev, Yannick Hanfmann, Daniel Altmaier und Dominik Koepfer werden somit sechs deutsche Männer in Wimbledon antreten, Jan-Lennard Struff musste seine Teilnahme wegen einer Hüftverletzung absagen.