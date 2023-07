Roman Safiullin hat überraschend als erster Spieler das Viertelfinale der 136. All England Championships in Wimbledon erreicht. Der 25 Jahre alte Russe, der in der Weltrangliste nur auf Rang 92 geführt wird, besiegte den an Nummer 26 gesetzten Kanadier Denis Shapovalov 3:6, 6:3, 6:1, 6:3.

Safiullin war bei Grand Slams noch nie über die zweite Runde hinausgekommen. In der Runde der letzten acht trifft er nun auf Jannik Sinner ( Italien) oder Daniel Galan ( Kolumbien).