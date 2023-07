Die Weltranglistenerste Iga Swiatek ist bei den 136. All England Championships im Viertelfinale gescheitert.

Die Weltranglistenerste Iga Swiatek ist bei den 136. All England Championships im Viertelfinale gescheitert. Die 22 Jahre alte Polin unterlag in einem emotionalen Match Elena Switolina aus der Ukraine 5:7, 7:6 (7:5), 2:6. Vor allem im dritten Satz unterliefen der vierfachen Grand-Slam-Siegerin zahlreiche Fehler. Ihr insgesamt 41. "unforced error" bescherte Switolina nach 2:50 Stunden beim zweiten Matchball den Sieg.

"Ich weiß nicht, was gerade in meinem Kopf passiert, es ist unglaublich", sagte Switolina, die unter dem Lachen des Publikums mitteilte, sie werde jetzt erst mal ein Bier trinken. Sie vergaß auch nicht zu erwähnen, dass es nicht einfach gewesen sei, gegen Swiatek zu spielen: Die Polin sei schließlich nach Beginn des russischen Angriffskriegs "eine der ersten gewesen, die den Menschen in der Ukraine geholfen hat, sie ist nicht nur ein großartiger Champion, sondern auch eine unglaubliche Person".

Switolina steht nach Wimbledon 2019 und den US Open 2019 erst zum dritten Mal im Halbfinale eines Grand Slams. Dort trifft sie am Donnerstag auf die ehemalige French-Open-Finalistin Marketa Vondrousova aus Tschechien. Die 24-Jährige setzte sich nach einer Aufholjagd im dritten Satz 6:4, 2:6, 6:4 gegen die Weltranglistenvierte Jessica Pegula aus den USA durch.