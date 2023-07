Die Weltranglistenvierte Jessica Pegula ist erneut beim Versuch gescheitert, in das Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers einzuziehen. Die 29-Jährige aus den USA verlor bei den 136. All England Championship in Wimbledon auch das sechste Viertelfinale ihrer Karriere. Sie unterlag der ehemaligen French-Open-Finalistin Marketa Vondrousova aus Tschechien 4:6, 6:2, 4:6.

Pegula besaß im dritten Durchgang bereits einen Breakball zum 5:1, dann allerdings setzte Vondrousova, die 2019 im Finale von Roland Garros von der Australierin Ashleigh Barty besiegt wurde, alles auf eine Karte. Der Mut zum Risiko zahlte sich aus: Die 24-Jährige, nach wiederholten Handgelenksverletzungen zuletzt nur die Nummer 42 der Weltrangliste, nutzte nach 2:18 Stunden ihren ersten Matchball. "Ich kann es gar nicht glauben", sagte sie danach.

Vondrousova steht erstmals seit ihrem Finaleinzug in Paris vor vier Jahren im Halbfinale eines Grand Slams, in Wimbledon hatte sie bislang nie die zweite Runde überstanden. "Verrückt", bekannte die Linkshänderin. Ihre Gegnerin in der Runde der letzten Acht ist am Donnerstag die Weltranglistenerste Iga Swiatek aus Polen oder Elina Switolina aus der Ukraine.

Die Viertelfinal-Matches zwischen der Vorjahresfinalistin Ons Jabeur (Tunesien/Nr.6) und der Vorjahressiegerin Jelena Rybakina (Kasachstan (Nr/.3) sowie Madison Keys (USA/Nr.25) und Aryna Sabalenka (Belarus/Nr.2) werden am Mittwoch gespielt.