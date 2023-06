Alexander Zverev trifft zum Auftakt in Wimbledon auf den Niederländer Gijs Brouwer, Nummer 153 der Welt.

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev bekommt es in seinem Auftaktmatch beim Rasen-Klassiker in Wimbledon (3. bis 16. Juli) mit einem krassen Außenseiter zu tun. Der 26-Jährige trifft in der ersten Runde auf den niederländischen Qualifikanten Gijs Brouwer. Die Nummer 153 der Welt steht erstmals im Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers.

Dennoch erwischte Zverev bei der Auslosung am Freitag keinen einfachen Weg. In Runde drei könnte der Italiener Matteo Berrettini, Wimbledon-Finalist von 2021, warten. Bereits im Achtelfinale droht Zverev dann das Duell mit dem spanischen Weltranglistenersten Carlos Alcaraz. Titelverteidiger Novak Djokovic (Serbien) eröffnet das Turnier und die Jagd nach seinem fünften Wimbledon-Titel gegen den Argentinier Pedro Cachin.

Zverev hat beim berühmtesten Tennisturnier der Welt noch nie das Viertelfinale erreicht, zweimal war in der Runde der letzten 16 Schluss. Bei allen anderen Grand Slams stand der gebürtige Hamburger jeweils mindestens einmal im Halbfinale. 2022 fehlte Zverev an der Church Road nach seiner schweren Knöchelverletzung bei den French Open.

Eine schwere Aufgabe wartet auf Yannik Hanfmann. Der zuletzt so starke Karlsruher, nach dem Verletzungs-Aus von Jan-Lennard Struff deutsche Nummer zwei im Turnier, muss gegen den Weltranglisten-Neunten Taylor Fritz (USA) ran. Weil Oscar Otte (Köln) auf Dominik Koepfer ( Furtwangen) trifft, steht ein Deutscher sicher in Runde zwei.

Bei den Frauen muss sich Tatjana Maria ( Bad Saulgau) ein Jahr nach ihrem sensationellen Halbfinaleinzug mit der Rumänin Sorana Cirstea (WTA-Nr. 36) auseinandersetzen. Jule Niemeier ( Dortmund), im Vorjahr im Viertelfinale an Maria gescheitert, erwischte eine schwere Aufgabe und trifft in Runde eins auf die tschechische French-Open-Finalistin Karolina Muchova.

Die Duelle der Deutschen in der Übersicht:

Männer:

Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 19) - Gijs Brouwer (Niederlande/Q)

Yannik Hanfmann (Karlsruhe) - Taylor Fritz (USA/Nr. 9)

Dominik Koepfer ( Furtwangen) - Oscar Otte (Köln/Q)

Daniel Altmaier (Kempen) - Aleksandar Vukic (Australien)

Maximilian Marterer (Nürnberg/Q) - Borna Gojo (Kroatien)

Frauen:

Tatjana Maria ( Bad Saulgau) - Sorana Cirstea (Rumänien)

Jule Niemeier ( Dortmund) - Karolina Muchova (Tschechien/Nr. 16)

Anna-Lena Friedsam (Neuwied) - Alycia Parks (USA)

Tamara Korpatsch (Hamburg/LL) - Carol Zhou (Kanada/Q)

LL = Lucky Loser

Q = Qualifikant/-in