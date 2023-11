Rainer Schüttler, Teamchef der deutschen Tennisfrauen, geht optimistisch in die Finalrunde des Billie Jean King Cups in Sevilla.

Rainer Schüttler, Teamchef der deutschen Tennisfrauen, geht optimistisch in die Finalrunde des Billie Jean King Cups in Sevilla. "Wir sind sicher keine Favoriten in der Gruppe. Aber wir haben schon gezeigt, dass wir eine sehr kompakte Mannschaft sind und einen guten Teamgeist haben", sagte der 47-Jährige vor dem Auftaktduell in der Vorrunde gegen Italien am Donnerstag (10.00 Uhr).

"Es macht Spaß mit der Mannschaft, weil sie alle befreundet sind und eine gute Atmosphäre herrscht. Wir sind mit Sicherheit gefährlich für jeden Gegner", führte Schüttler aus. Das Ziel sei es, "die Gruppe zu überstehen. Wir werden alles auf dem Platz lassen, um das zu erreichen", so der frühere Profi.

Deutschland trifft neben Italien beim Nationenwettbewerb der zwölf weltbesten Teams auch auf Frankreich (Freitag, 10.00 Uhr). Nur der Sieger der Dreiergruppe qualifiziert sich für das Halbfinale am Samstag. Gespielt werden in jedem Duell je zwei Einzel und wenn nötig ein entscheidendes Doppel.

Schüttler setzt dabei vor allem auf die deutsche Nummer eins Tatjana Maria ( Bad Saulgau) und Laura Siegemund ( Metzingen), die am Montagabend in Mexiko bei den WTA Finals im Doppel triumphiert hatte. Zudem gehören Anna-Lena Friedsam (Neuwied), Eva Lys ( Hamburg) und Jule Niemeier ( Dortmund) zum deutschen Aufgebot.