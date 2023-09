Olympiasieger Alexander Zverev steht zum dritten Mal im Viertelfinale der US Open. Die 26 Jahre alte deutsche Nummer eins setzte sich in einem dramatischen Achtelfinale in New York trotz körperlicher Probleme gegen den ebenfalls angeschlagenen Südtiroler Jannik Sinner nach 4:41 Stunden mit 6:4, 3:6, 6:2, 4:6, 6:3 durch und fordert nun Titelverteidiger Carlos Alcaraz heraus.

"Ich glaube, ich kann sagen, dass ich zurück bin", sagte Zverev im Anschluss strahlend: "Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe. Ich war im vierten Satz komplett am Ende." Es sei einer der besten Momente in seiner Karriere.

Zverev, Finalist von 2020, gelang mit dem schwer erkämpften Erfolg gegen den Wimbledon-Halbfinalisten ein Ausrufezeichen und er feierte seinen zweiten Sieg bei einem Major gegen einen Top-Ten-Gegner (13 Niederlagen). Er erreichte sein insgesamt zehntes Viertelfinale bei einem Grand-Slam-Turnier und schloss damit zu Michael Stich auf. Boris Becker erreichte als bester Deutscher 23-mal die Runde der letzten Acht bei den wichtigsten vier Turnieren in Melbourne, Paris, Wimbledon und New York.

Gegen Sinner entwickelte sich spätestens ab dem dritten Satz ein dramatisches Match. Sinner machten Oberschenkelprobleme zu schaffen, doch er kam zurück und auch Zverev spürte die Auswirkungen der intensiven Partien dann in der Folge immer mehr. Der deutsche Topspieler schaffte im fünften Satz die entscheidende Wende, musste aber vor der großen Herausforderung gegen den Weltranglistenersten Alcaraz eine Menge Kraft aufbringen.