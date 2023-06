Olympiasieger Alexander Zverev trifft in der ersten Runde der Terra Wortmann Open in Halle/Westfalen auf den Spanier Roberto Bautista Agut.

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev muss bei seinem Start in die Rasensaison eine knifflige Aufgabe lösen. Der French-Open-Halbfinalist aus Hamburg bekommt es bei den am Montag beginnenden Terra Wortmann Open in Halle/Westfalen in der ersten Runde mit dem Spanier Roberto Bautista Agut zu tun, der als Weltranglisten-22. eine Position vor ihm steht. Zverev erreichte 2016 und 2017 jeweils das Finale des Wimbledon-Vorbereitungsturniers.

Der topgesetzte Russe Daniil Medwedew, Nummer drei der Welt, trifft zum Auftakt auf einen Qualifikanten. Im Achtelfinale könnte es für ihn zum Duell mit dem Kölner Oscar Otte kommen, der dafür zunächst den Serben Laslo Djere bezwingen muss. Im Viertelfinale könnte Medwedew dann auf Zverev treffen, der ihn im April beim Turnier in Monte Carlo als "einen der unfairsten Spieler, die wir auf der Welt haben", bezeichnet hatte.

In der unteren Hälfte des Tableaus bekommen es Lokalmatador Jan-Lennard Struff aus dem nahem Warstein und Yannick Hanfmann ( Karlsruhe) in der ersten Runde jeweils mit Qualifikanten zu tun.