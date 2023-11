Alexander Zverev hat ein Ausrufezeichen beim Masters in Paris verpasst und ist im Achtelfinale ausgeschieden.

Alexander Zverev hat ein Ausrufezeichen beim Masters in Paris verpasst und ist im Achtelfinale ausgeschieden. Der 26 Jahre alte Olympiasieger unterlag am Donnerstag beim Hallenturnier in der französischen Hauptstadt dem griechischen Weltranglistensechsten Stefanos Tsitsipas 6:7 (2:7), 4:6.

Zverev hat dennoch weiter gute Chancen, bei den ATP Finals in Turin (13. bis 20. November) dabei zu sein. Zuletzt hatte die Formkurve der deutschen Nummer eins nach überzeugenden Ergebnissen im Sommer etwas nach unten gezeigt. Tsitsipas hat nach dem Sieg den Turin-Startplatz sicher.

Gegen den zweimaligen Grand-Slam-Finalisten Tsitsipas, der seine schwächere Phase offenbar immer mehr überwindet, bleibt Zverevs Bilanz bescheiden. Vier Siegen stehen nun neun Niederlagen gegenüber. Im ersten Satz hatte der Weltranglistenneunte aus Hamburg immer wieder Probleme mit seiner Vorhand, Tsitsipas spielte beständiger und sicherte sich nach 1:11 Stunden den Durchgang.

In den zweiten Durchgang kam Zverev schlecht hinein, der Hamburger kassierte sofort das Break und lief einem Rückstand hinterher. Nach 1:58 Minuten nutzte Tsitsipas dann seinen dritten Matchball zum Sieg.

Auch Daniel Altmaier ist in Paris am Donnerstagabend noch gefordert und könnte Zverev mit einem Sieg gegen Boris Beckers Schützling Holger Rune auf dem Weg nach Turin wertvolle Hilfe leisten.