Alexander Zverev erfüllt sich bei seinem Heimturnier einen Kindheitstraum: Der Tennis-Olympiasieger stürmte am Hamburger Rothenbaum zum Titel.

Alexander Zverev hat sich bei seinem Heimturnier einen Kindheitstraum erfüllt: Der 26 Jahre alte Tennis-Olympiasieger ist am Hamburger Rothenbaum zum Titel gestürmt. Zverev setzte sich im Finale am Sonntag mit 7:5, 6:3 gegen den Serben Laslo Djere durch und triumphierte als erster deutscher Spieler seit Michael Stich 1993 an der Alster.

Für Zverev war es der insgesamt 20. Turniersieg seiner Karriere und der erste seit den ATP Finals 2021. Seine zuvor letzte Finalteilnahme datierte aus dem Mai 2022, bevor sich die deutsche Nummer eins dann bei den French Open schwer verletzte und monatelang ausfiel. Mit der Halbfinalteilnahme bei den French Open und dem Erfolg nun in Hamburg deutet Zverev immer mehr eine Rückkehr zu alter Klasse an.

Gegen Djere ließ sich Zverev vor 10.000 Zuschauern auch nicht zu Beginn von einer kurzen Unterbrechung wegen starker Regenfälle aus dem Konzept bringen. Unter geschlossenem Dach entwickelte sich eine enge Partie, in der Zverev beim Stand von 4:4 unter Druck geriet, aber vier Breakbälle mit Klasse und Nervenstärke abwehrte. Kurz darauf packte der einstige Weltranglistenzweite selbst zu.

Im zweiten Satz blieb der Lokalmatador dran, leistete sich kaum eigene Fehler und nahm Djere den Aufschlag zum 3:1 ab. Djere kam noch einmal zurück, konnte Zverev aber nicht mehr von seiner Mission abbringen.