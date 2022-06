Köln (SID) - Der spektakuläre Erfolg von Olympiasieger Alexander Zverev gegen Tennis-Wunderkind Carlos Alcaraz ( Spanien) im Viertelfinale der French Open hat dem TV-Sender Eurosport herausragende Quoten beschert. Knapp eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten in der Spitze das Match am Dienstnachmittag, im Schnitt waren es 570.000. Der Marktanteil betrug 3,6 Prozent.

"Es gibt sie noch, diese großen Tennis-Festtage - gestern war ein solcher Tag", sagte Gernot Bauer, Head of Eurosport in Deutschland. Auch das Duell am späten Abend zwischen Rafael Nadal und Novak Djokovic ( Serbien), das der spanische Rekordchampion in vier Sätzen gewann, war ein Publikumsrenner. Trotz des späten Endes weit nach Mitternacht sahen bei Eurosport 1 im Schnitt ebenfalls 570.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu.

Insgesamt hatte der Sender in Deutschland einen Tages-Marktanteil von 3,3 Prozent in der kommerziellen Zielgruppe M20-59 - nach eigenen Angaben der höchste Wert seit neun Jahren. "Der Tag unterstreicht das in Deutschland vorhandene Interesse am Tennis noch einmal besonders und würdigt die Arbeit des gesamten Teams", sagte Bauer.