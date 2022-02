Dubai (SID) - Der russische Tennisprofi Andrej Rublew hat am Samstag das zweite ATP-Turnier innerhalb von sieben Tagen gewonnen. Nach seinem Triumph in Marseille am vergangenen Sonntag setzte sich der 24-Jährige im Finale von Dubai mit 6:3, 6:4 gegen den Tschechen Jiri Vesely durch. Für Mixed-Olympiasieger Rublew war es der zehnte Karrieretitel im Einzel.

Am Freitag hatte Rublew nach seinem Finaleinzug ein Zeichen für Frieden in der Ukraine gesetzt. Der Weltranglistensiebte schrieb die Botschaft "No war please" (Bitte keinen Krieg) auf eine TV-Kameralinse.

Die frühere French-Open-Siegerin Iga Swiatek (Polen) sicherte sich unterdessen den Titel beim WTA-Turnier in Doha. Die 20-Jährige besiegte die Estin Anett Kontaveit in nur 66 Minuten mit 6:2, 6:0. Für Swiatek, Weltranglistenachte, war es der vierte Titel auf der WTA-Tour.