Jürgen Klopp und der FC Liverpool sind mit einem Remis gegen den FC Chelsea (1:1) in die neue Saison der Premier League gestartet.

Jürgen Klopp und der FC Liverpool sind mit einem Remis in die neue Saison der Premier League gestartet. Im Auswärtsspiel beim FC Chelsea in London erkämpften sich die Reds ein 1:1 (1:1). Damit bleibt der deutsche Trainer in Auftaktspielen der englischen Liga mit seiner Mannschaft weiterhin ungeschlagen.

Der Kolumbianer Luis Diaz brachte die Gäste in der 18. Minute in Führung. Für den Ausgleich sorgte der Franzose Axel Disasi, der in der 37. Minute für die Blues traf.