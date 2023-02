Der Karlsruher SC und Hansa Rostock haben in der 2. Fußball-Bundesliga jeweils ihren ersten Sieg des Jahres gefeiert.

Köln (SID) - Der Karlsruher SC und Hansa Rostock haben in der 2. Fußball-Bundesliga jeweils ihren ersten Sieg des Jahres gefeiert. Der KSC bezwang die SpVgg Greuther Fürth in Unterzahl 2:1 (1:1) und verschaffte sich nach zuvor acht Spielen in Folge ohne Dreier etwas Luft im Abstiegskampf. Hansa setzt sich bei Arminia Bielefeld 1:0 (0:0) durch.

Für den KSC begann die Partie denkbar schlecht: Erst unterlief Tim Breithaupt ein Eigentor (21.), dann sah Stephan Ambrosius wegen unsportlichen Verhaltens Gelb-Rot (24.). Marvin Wanitzek sorgte per Foulelfmeter nach Videobeweis (36.) aber für den Ausgleich, ehe Mikkel Kaufmann (73.) sogar der Siegtreffer gelang.

Rostock spielte gegen die von Co-Trainer Danilo de Souza betreute Arminia, der für den erkrankten Daniel Scherning einsprang, vor 22.527 Zuschauern von Beginn an druckvoll. Den Rostockern fehlte jedoch zunächst die Durchschlagskraft. In der zweiten Halbzeit nutzte Lukas Fröde (51.) eine Unstimmigkeit der Bielefelder Abwehr zum Tor des Tages.

Bielefeld baute seinen Vorsprung auf den Relegationsplatz auf vier Zähler aus. Für Bielefeld, das zuvor drei der letzten vier Spiele gewonnen hatte, bleibt es mit einem Punkt auf Rang 16 hingegen weiter eng.