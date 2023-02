Köln (SID) - Nach einem schwer erkämpften Sieg im Spitzenspiel der 2. Fußball-Bundesliga kann der SC Paderborn weiter vom Aufstieg träumen. Gegen den 1. FC Kaiserslautern setzte sich die Mannschaft von Trainer Lukas Kwasniok mit 1:0 (0:0) durch und verdrängte zumindest vorläufig den 1. FC Heidenheim vom dritten Tabellenplatz. Für den Aufsteiger aus der Pfalz bedeutete die zweite Niederlage nacheinander einen Dämpfer.

Jannis Heuer (78.) erlöste Paderborn mit einem starken Freistoß. Kaiserslautern hatte zuvor das 1:0 knapp verpasst - Terrence Boyd (68.) traf bei einem Konter per Grätsche nur die Latte.

Eintracht Braunschweig rutscht dagegen immer tiefer in den Abstiegskampf. Die Niedersachsen verloren 2:3 (0:2) gegen Holstein Kiel und könnten nach nur einem Sieg in den letzten neun Spielen am Wochenende auf einen Abstiegsplatz zurückfallen. Der Vorsprung vor dem Relegationsrang beträgt nur einen Punkt.

Fabian Reese (14.), Holmbert Fridjonsson (22.) und Timo Becker (48.) sicherten den Kielern mit ihren Toren den ersten Zweitligasieg in Braunschweig. Die Störche behaupteten nach zwei Niederlagen in Folge ihren Platz im vorderen Tabellenmittelfeld. Der eingewechselte Maurice Multhaup (57.) und Danilo Wiebe (69.) verkürzten.

In Paderborn lieferten sich die beiden Spitzenteams ein umkämpftes Duell, in dem sich der SCP schnell die erste Großchance erspielte: Julian Justvan (9.) scheiterte aber an Andreas Luthe im Tor der Gäste, auf der Gegenseite verzog Nicolai Rapp (37.) aus der Distanz.

Paderborn hatte mehr Ballbesitz und drängte auf das Führungstor, der FCK hielt vehement dagegen. Bei Kontern blieben die Gäste gefährlich - doch dann schlug Heuers Freistoß unhaltbar ein.