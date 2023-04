Lissabon (SID) - Die Europäische Fußball-Union ( UEFA) hat die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie offenbar hinter sich gelassen. In der Saison 2021/22 verbuchte der Kontinentalverband die Rekordeinnahme von 4,05 Milliarden Euro. Die Rücklagen werden Ende Juni 500 Millionen Euro betragen. Das gab die UEFA bei ihrem Kongress am Mittwoch in Lissabon bekannt.

Die Haupteinnahmequelle waren die Männer-Klubwettbewerbe rund um die Champions League, die 3,6 Milliarden Euro in die Kasse gespült haben. Von den Gesamteinnahmen wurden 3,3 Milliarden wieder an Klubs und Verbände ausgeschüttet.

Der Etat für die Saison 2023/24 sieht noch einmal gesteigerte Einnahmen in Höhe von 6,7 Milliarden Euro vor. Ein wichtiger Punkt beim Haushaltsentwurf ist die EM-Endrunde 2024 in Deutschland. Dabei rechnet die UEFA mit Erlösen von 2,41 Milliarden Euro. Davon werden 331 Millionen Euro an die Teilnehmer ausgeschüttet. Der EM-Gewinn soll sich auf 1,19 Milliarden Euro belaufen.