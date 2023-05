Bayern München, Eintracht Frankfurt, RB Leipzig: Obwohl das Restprogramm des abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten Schalke 04 knüppelhart ist, traut Felix Magath seinem Ex-Klub den Klassenerhalt zu. "Selbst wenn Schalke das vermeintlich schwerste Restprogramm hat, bedeutet das nicht unbedingt den Abstieg. Ich sehe gute Chancen", sagte der 69-Jährige im Interview mit dem Münchner Merkur/tz.

"Die haben eine richtige Abstiegskampf-Stimmung seit Wochen", begründete Magath sein Vertrauen in die Königsblauen: "Und deswegen sieht es für Schalke besser aus als für andere Klubs." Vor dem Gastspiel am 32. Spieltag bei Rekordmeister Bayern München am Samstag (15.30 Uhr/Sky) hat Schalke zwei Punkte Vorsprung auf den Relegations- sowie einen Abstiegsplatz.

Ein großes Lob sprach Magath S04-Trainer Thomas Reis aus. Noch im Januar habe Schalke "gespielt wie ein Absteiger", sagte Magath und betonte: "Man muss vor allem, was Thomas Reis danach gemacht hat, den Hut ziehen. Das ist klasse Arbeit! Sensationell!"

Den größeren Druck sieht Magath vor dem Duell seiner beiden Ex-Klubs beim FC Bayern. Die Münchner bräuchten die drei Punkte "dringender, weil die Meisterschaft – so befürchte ich – sonst dahin ist", sagte der Europameister von 1980: "Schalke hingegen könnte mit einem Punkt noch leben." Dennoch glaubt Magath an den Münchner Titel: "Was den Saisonausgang angeht, setze ich auf Bayern."