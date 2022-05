Dortmund (SID) - Neuzugang Karim Adeyemi hat Respekt vor seiner Aufgabe bei Borussia Dortmund. "Die Bundesliga ist natürlich noch einmal was ganz anderes. Ich freue mich auf die Challenges", sagte der deutsche Fußball-Nationalstürmer nach seiner Vertragsunterzeichnung: "Der BVB will auf jeden Fall angreifen."

Die Borussia hatte den 20-Jährigen am Dienstag von Red Bull Salzburg als Ersatz für Topstar Erling Haaland verpflichtet, der zu Manchester City wechselt. "Es war immer ein Traum von mir, hier zu spielen", betonte Adeyemi, der vier Jahre in Österreich unter Vertrag stand.

Im Dortmunder Signal Iduna Park sei er "leider noch nicht" gewesen, wisse aber, dass dort eine "Wahnsinns-Atmosphäre" herrsche. Adeyemi will natürlich mit dem BVB um die Meisterschaft spielen: "Jedes Jahr waren sie knapp dran, den Titel zu gewinnen."

Dass er künftig zusammen mit den Nationalspielern Niklas Süle (Bayern München) und Nico Schlotterbeck (SC Freiburg) auflaufen wird, die ebenfalls zur neuen Saison kommen, gefällt Adeyemi: "Wir freuen uns, uns wiederzusehen und im gleichen Team zu spielen. Wir verstehen uns richtig gut, wir Drei."

Viel Anlaufzeit brauche er vermutlich nicht. "Ich kann mich schnell an Sachen gewöhnen", so Adeyemi: "Ich freue mich immer, was anderes zu erleben. Ich freue mich natürlich auf die Mannschaft, aber auch auf meine neue Wohnung."