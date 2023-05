Der mehrere Hundert Millionen Euro schwere Wechsel von Weltfußballer Lionel Messi von Paris St. Germain nach Saudi-Arabien ist "beschlossene Sache". Das erfuhr die französische Nachrichtenagentur AFP aus einer Quelle mit Kenntnissen von den Verhandlungen.

"Der Messi-Deal ist besiegelt. Er wird nächste Saison in Saudi-Arabien spielen", hieß es. PSG hatte zuletzt lediglich betont, der argentinische Weltmeister werde seinen Vertrag bis zum 30. Juni erfüllen.

Messis Vater Jorge reagierte auf die Meldung am Dienstagnachmittag per Pressemitteilung, in der er betonte: Sein Sohn werde sich erst nach dem Ende der Saison bei PSG entscheiden. Es sei noch "nichts mit niemandem" unterschrieben, auch gebe es keine mündliche Zusage.

Als Interessent galt zuletzt der saudische Rekordmeister Al Hilal, der angeblich ein Jahresgehalt von mehreren Hundert Millionen Euro für den Tourismusbotschafter des Landes bietet. Im Wüstenstaat würde Messi (35) wieder auf seinen "ewigen" Rivalen Cristiano Ronaldo treffen, der seit Anfang des Jahres für Al-Nassr spielt.