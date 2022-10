Gegen den schwedischen Vertreter FC Rosengard setzten sich die Münchnerinnen am Mittwochabend vor heimischen Publikum verdient mit 2:1 (1:1) durch.

München (SID) - Erfolgreicher Auftakt für die Fußballfrauen des FC Bayern in der Champions League: Gegen den schwedischen Vertreter FC Rosengard setzten sich die Münchnerinnen am Mittwochabend vor heimischen Publikum verdient mit 2:1 (1:1) durch. Loreta Kullashi brachte die Gäste in Führung (25.), Carolin Simon (35.) und Linda Dallmann (57.) drehten die Partie zugunsten der Bayern.

Das Team des norwegischen Trainers Alexander Straus fand nicht gut in die Partie und biss sich bis zu Simons Ausgleichstreffer offensiv die Zähne aus. Dallmanns Tor nach schönem Spielzug über rechts entschied schließlich die Partie für die in Hälfte zwei deutlich gefährlicheren Bayern. Gut 20 Minuten vor Schluss hatte das Team bei einem Lattenschuss von Mia Persson Glück.

Der Viertelfinalist der vergangenen Saison erlebte damit einen guten Auftakt in die Gruppenphase. Die weiteren Vorrundengegner sind Benfica Lissabon und die Vorjahres-Finalistinnen vom FC Barcelona. Der zweite deutsche Vertreter, Meister VfL Wolfsburg, trifft in seinem Auftaktmatch am Donnerstag auf den SKN St. Pölten (18.45 Uhr/DAZN).