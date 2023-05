Bayern Münchens Trainer Thomas Tuchel setzt im Bundesliga-Heimspiel gegen Schalke 04 wieder auf Thomas Müller. Der Offensivspieler, der in den vergangenen beiden Partien gegen Hertha BSC und bei Werder Bremen zunächst nur auf der Bank gesessen hatte, kehrt für die wichtige Partie im Titelrennen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) zurück in die Startelf.

Tuchel hatte am Freitag nach Diskussionen über Müllers Zukunft einmal mehr den besonderen Status des Vizekapitäns beim FC Bayern hervorgehoben. "Thomas ist Bayern München. Bayern München ist Thomas. Er steht vor seiner zwölften deutschen Meisterschaft, darauf ist er total fokussiert", sagte der 49-Jährige.

Insgesamt nimmt Tuchel im Vergleich zum Nord-Süd-Klassiker vor einer Woche zwei Änderungen vor. Für Müller muss Ryan Gravenberch zunächst auf der Bank Platz nehmen, zudem ersetzt Leroy Sane den gegen Bremen einmal mehr glücklosen Sadio Mane. - Die Münchner Aufstellung:

27 Sommer - 40 Mazraoui, 5 Pavard, 4 de Ligt, 22 Cancelo - 6 Kimmich - 11 Coman, 42 Musiala, 25 Müller, 10 Sane - 7 Gnabry. - Trainer: Tuchel