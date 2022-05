Köln (SID) - Traditionsklub Viktoria Köln hat für den Auftakt der neuen DFB-Pokal-Saison das größtmögliche Los gezogen und darf Bayern München empfangen. Der Drittligist trifft in der ersten Hauptrunde auf den Rekordsieger, das ergab die Auslosung am Sonntag durch 2014er-Weltmeister Kevin Großkreutz und DFB-Vizepräsident Peter Frymuth im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund.

"Wir werden aus dem Feiern glaube ich nicht mehr rauskommen", sagte Viktorias Sportvorstand Franz Wunderlich in der ARD-Sportschau, ein Umzug aus dem rechtsrheinischen Köln-Höhenberg ins große Stadion des 1. FC Köln sei für dieses Spiel denkbar: "Das müssen wir in Erwägung ziehen. Aber ob wir in Höhenberg oder in Müngersdorf gewinnen, spielt auch keine Rolle."

Eine Nummer kleiner wird es für RB Leipzig zugehen, der Titelverteidiger tritt bei Regionalligist Teutonia Ottensen an. Für andere Mitfavoriten wurden indes durchaus knifflige Aufgaben gezogen. So muss Pokalfinalist SC Freiburg zum Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern reisen, Borussia Dortmund spielt bei Drittligist 1860 München.

Die erste Pokal-Runde wird vom 29. Juli bis zum 1. August ausgespielt, eine Woche vor dem Start der Bundesligasaison. Meister Bayern und Pokalsieger Leipzig spielen allerdings am 30. Juli um den Supercup, ihre Pokal-Auftritte finden daher erst Ende August statt. Das Finale wird am 3. Juni 2023 wie üblich im Berliner Olympiastadion ausgetragen.