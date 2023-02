München (SID) - Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München hat Mittelfeldspieler Marcel Sabitzer auf den letzten Drücker an den englischen Rekordmeister Manchester United verliehen. Das teilten die Münchner in der Nacht zu Mittwoch mit. Demnach schloss sich der österreichische Nationalspieler bis zum Saisonende den Red Devils an, der Vertrag des 28-Jährigen in München läuft noch bis 2025.

Sabitzer war im Sommer 2021 zusammen mit Trainer Julian Nagelsmann zum Serienmeister gekommen, konnte sich aber nie wirklich durchsetzen. "Marcel hat uns erklärt, dass er sich mehr Spielzeit wünscht und überzeugt ist, sie bei United zu bekommen", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic. In England war das Transferfenster am Dienstag noch bis 24 Uhr geöffnet.

United reagiert mit der Verpflichtung von Sabitzer kurzfristig auf den monatelangen Ausfall des dänischen Nationalspielers Christian Eriksen, der sich eine Verletzung am Sprunggelenk zugezogen hatte. Die Münchner selbst hatten am letzten Tag der Transferperiode mit der Verpflichtung des portugiesischen WM-Stars Joao Cancelo von Manchester City für Aufsehen gesorgt.