Der von Bayern München umworbene Stürmerstar Harry Kane hat am Freitag die Reise nach Australien mit seinem aktuellen Team Tottenham Hotspur angetreten. Dies teilten die Spurs am Freitagabend mit. Der 29 Jahre alte Kane stand auf der Liste der Spieler, die den Flieger in Richtung Perth bestiegen. In Australien absolviert Tottenham einen Test gegen West Ham United, dann folgen Spiele in Thailand und Singapur.

Beim deutschen Rekordmeister aus München ist Kane der Wunschspieler für das Sturmzentrum. Seit dem Abschied von Robert Lewandowski im Sommer 2022 zum FC Barcelona fehlt den Bayern ein verlässlicher Torjäger in der Spitze.

Kane, in Tottenham noch bis 2024 unter Vertrag, soll sich mit den Bayern bereits auf einen Wechsel geeinigt haben. Die hohen Forderungen der Londoner hat der FCB aber noch nicht erfüllt, Medien hatten von mehreren Angeboten berichtet, die umgehend abgelehnt worden seien.