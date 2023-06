Der Spanier Abel Ruiz hat Florian Wirtz als schnellsten Torschützen in der Geschichte der U21-Europameisterschaften abgelöst.

Der Spanier Abel Ruiz hat Florian Wirtz als schnellsten Torschützen in der Geschichte der U21-Europameisterschaften abgelöst. Der Angreifer traf im Gruppenspiel gegen Kroatien in Bukarest schon nach 20 Sekunden zum 1:0. Damit war er neun Sekunden schneller als der damals 18 Jahre alte Wirtz im Halbfinale 2021 gegen die Niederlande (2:1).

Am Samstag fielen somit gleich zwei EM-Rekorde: Die 41.887 Zuschauer bei der Partie zwischen Co-Gastgeber Georgien und Belgien (2:2) in Tiflis bedeuteten die größte Kulisse in der Geschichte des Turniers.