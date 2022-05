Köln (SID) - Eintracht Braunschweig hat den sofortigen Wiederaufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga mit Verzögerung geschafft. Der deutsche Meister von 1967 profitierte am Sonntag von der 0:2 (0:2)-Niederlage des Verfolgers 1. FC Kaiserslautern bei Viktoria Köln. Moritz Fritz (27.) und David Philipp (38.) trafen für die Rheinländer.

Für die Lauterer (63 Punkte), die sich Relegationsrang drei sicherten und nun auf den Zweitliga-Drittletzten Dynamo Dresden treffen, war es bereits das letzte Saisonspiel gewesen. Am Samstag hatte die Eintracht um Trainer Michael Schiele den vorzeitigen Aufstieg durch ein 2:3 (1:2) beim SV Meppen zunächst noch verpasst.

Die Braunschweiger Löwen belegen in der Tabelle mit 64 Zählern den zweiten Platz hinter Drittliga-Meister 1. FC Magdeburg (75), der bereits seit zwei Wochen als Aufsteiger in die 2. Liga feststeht. Am 23. Mai 2021 waren die Braunschweiger in die 3. Liga abgestiegen.