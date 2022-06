Der neue Trainer Andre Breitenreiter will den Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim in eine erfolgreiche Zukunft führen.

Sinsheim (SID) - Der neue Trainer Andre Breitenreiter will den Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim in eine erfolgreiche Zukunft führen. "Ich hoffe, dass ich für große Begeisterung und Aufbruchstimmung sorgen kann", sagte der 48-Jährige bei seiner Präsentation am Freitag: "Ich bin ambitioniert, ich möchte maximalen Erfolg. Dafür werden wir fleißig arbeiten."

Der Nachfolger des glücklosen Sebastian Hoeneß, der bis Juni 2024 beim Klub von Mehrheitseigner Dietmar Hopp unterschrieben hat, will "immer nach vorne und attraktiven Fußball spielen lassen." Konkrete Ziele wollte der neue Coach aber nicht nennen. Ob Breitenreiter mit Nationalspieler David Raum arbeiten wird, ist offen.

Breitenreiter wird seine neuen Schützlinge am Sonntag (15.00 Uhr) zum ersten Training in der Vorbereitung auf die kommende Saison bitten. Seine Premiere an der Seitenlinie feiert der Coach am 2. Juli bei einem Testspiel beim Regionalligisten Astoria Walldorf. In der ersten Runde des DFB-Pokals muss die TSG am 31. Juli beim Regionalligisten SV Rödinghausen antreten. Den Bundesliga-Auftakt eine Woche später bestreiten die Hoffenheimer bei Borussia Mönchengladbach.

Breitenreiter hatte den FC Zürich in der vergangenen Saison auf Anhieb zum Titelgewinn in der Schweiz geführt hat. Die TSG-Verantwortlichen waren davon derart beeindruckt, dass sie den früheren Profi für angeblich rund 300.000 Euro aus seinem noch ein Jahr laufenden Vertrag bei den Eidgenossen auslösten.