Dortmund (SID) - DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund muss auch am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) gegen Borussia Mönchengladbach weiterhin auf Torjäger Erling Haaland, aber auch auf Abwehrspieler Manuel Akanji verzichten. "Erling ist kein Thema für das Spiel gegen Gladbach, Marius Wolf könnte eine Option werden", sagte Trainer Marco Rose am Samstag auf der Pressekonferenz.

Außerdem gab der Coach bekannt, dass Akanji mit einem Muskelfaserriss in der Wade etwa drei Wochen ausfallen wird. Thomas Meunier sei noch nicht wieder im Teamtraining und ebenfalls noch keine Alternative.

"Wir haben Sonntag wieder ein wichtiges Spiel, wir müssen anders auftreten als gegen die Glasgow Rangers. Der Gegner hat in den letzten beiden Spielen wieder Selbstvertrauen getankt", äußerte der Dortmunder Trainer vor dem Duell gegen seinen Ex-Klub. Am Donnerstag hatten die Schwarz-Gelben zu Hause gegen den schottischen Rekordmeister Glasgow Rangers in der Europa League eine 2:4-Pleite erlitten.