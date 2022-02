Borussia Dortmund muss wohl am Sonntag in der Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach noch auf Erling Haaland verzichten.

Dortmund (SID) - Borussia Dortmund muss wohl am Sonntag in der Fußball-Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach und möglicherweise sogar im Europa-League-Rückspiel bei den Glasgow Rangers vier Tage danach noch auf Erling Haaland verzichten. "Er hat am Mittwoch kleine Teile des Mannschaftstrainings mitgemacht, aber das ist noch ein paar Tage hin", sagte Trainer Marco Rose am Donnerstag nach dem 2:4 (0:2) im Play-off-Hinspiel gegen die Rangers.

Auf die Frage, ob er Haaland für das Rückspiel zurückerwarte, antwortete Rose: "Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Das weiß ich noch nicht." Der norwegische Ausnahmestürmer Haaland hatte wegen Adduktorenproblemen bereits gegen Bayer Leverkusen (2:5) und bei Union Berlin (3:0) gefehlt.