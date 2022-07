Bad Ragaz (SID) - Der neue Top-Stürmer Sebastien Haller ist beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund besonders von einem seiner Kollegen beeindruckt. "Jude Bellingham ist einfach ein verrückter Spieler. In seinem Alter diese Fähigkeiten auf dem Platz zu besitzen: Jeder weiß, dass er es weit bringen wird", sagte der ivorische Nationalspieler am Sonntag im BVB-Trainingslager in Bad Ragaz/Schweiz.

Haller selbst kam für etwa 30 Millionen Euro von Ajax Amsterdam nach Dortmund, er soll den zu Manchester City abgewanderten Erling Haaland ersetzen. "Ich folge auf niemanden. Ich bin hier, weil sie meine Qualitäten brauchen", sagte der 28-Jährige selbstbewusst.

Haller berichtete von einem "guten Geist" der ersten Trainingstage. Er wolle sich alles selbst erarbeiten und so viele Tore wie möglich erzielen. Im Kampf um die Torjägerkanone der Bundesliga, scherzte Haller, könne er sich über den Abschied von Robert Lewandowski bei Bayern München "sicher nicht beschweren".