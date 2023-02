Auch die USA unterstützen die umstrittenen Pläne des IOC zur Wiedereingliederung russischer und belarussischer Athleten in den Weltsport.

Köln (SID) - Auch die USA unterstützen die umstrittenen Pläne des IOC zur Wiedereingliederung russischer und belarussischer Athleten in den Weltsport. Athleten aus den beiden Ländern sollten an Olympischen Spielen teilnehmen dürfen, allerdings nicht unter ihrer Flagge. Das teilte das Weiße Haus am Donnerstag mit.

Wenn Athleten zu einer internationalen Veranstaltung wie den Olympischen Spielen eingeladen würden, "sollte absolut klar sein, dass sie nicht die russischen oder belarussischen Staaten repräsentieren", sagte Pressesprecherin Karine Jean-Pierre zu Reportern.

Zuletzt hatten bereits die Vereinten Nationen (UN) dem Internationalen Olympischen Komitee offiziell ihre Unterstützung zugesagt. Zwei UN-Expertinnen lobten in einer Mitteilung ausdrücklich die Überlegungen zur Zulassung neutraler Athleten.

IOC-Präsident Thomas Bach hatte sich zuletzt offen für ein solches Modell gezeigt, auch unter Verweis auf die Menschenrechtsanforderungen der Olympischen Charta und der Vereinten Nationen. Gerade mit Blick auf die Olympischen Spiele 2024 in Paris stießen die Äußerungen auf viel Widerspruch. Die Ukraine, die seit fast einem Jahr unter Russlands Angriffskrieg leidet, drohte bereits mit einem Boykott der Sommerspiele.