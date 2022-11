Köln (SID) - Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben in der Champions League im dritten Gruppenspiel den ersten Dämpfer hinnehmen müssen. Im Topspiel der Gruppe B kam der deutsche Meister bei der AS Rom trotz Überlegenheit nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus. Die Wolfsburgerinnen, die mit sieben Vize-Europameisterinnen in der Startelf spielten, bleiben damit weiter ungeschlagen.

Wolfsburg war makellos in die Champions League gestartet, geriet jedoch früh in Rückstand. Valentina Giacinti (3.) überraschte Nationaltorhüterin Merle Frohms mit einem Schuss von der Strafraumkante und bezwang sie erstmals in dieser Königsklassen-Saison. Ewa Pajor (33.) belohnte den Aufwand der Wölfinnen, sie schloss ein starkes Solo mit einem Schlenzer in die lange Ecke ab. Frohms (77.) parierte einen Distanzschuss von Manuela Giugliano sehenswert und rettete den Punkt.

Wolfsburg führt die Gruppe B nach zwei Auftaktsiegen über SKN St. Pölten aus Österreich (4:0) und Slavia Prag (2:0) weiterhin an. Die Roma liegt mit ebenfalls sieben Zählern auf Rang zwei, am 8. Dezember empfängt Wolfsburg die Römerinnen zum Rückspiel. Am Donnerstag (18.45 Uhr/DAZN) ist Vize-Meister Bayern München im Topspiel der Gruppe D beim FC Barcelona im Camp Nou gefordert.