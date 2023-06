Aus der Traum für Timothy Tillman: Das frühere Talent des FC Bayern hat mit seinem Los Angeles FC das Final-Duell in der Champions League von Nord- und Mittelamerika verloren. Der MLS-Meister unterlag dem mexikanischen Club Leon auch im Rückspiel 0:1 (0:1) und verpasste damit die Krönung. Das Hinspiel hatte LA 1:2 verloren.

Tillman wurde in der 63. Minute eingewechselt. Zu diesem Zeitpunkt lag seine Mannschaft nach einem Treffer des Argentiniers Lucas Di Yorio (20.) vor 22.413 Fans bereits in Rückstand. Mittelfeldmann Tillman (24) vergab in der Nachspielzeit den möglichen Ausgleich per Kopf.

Für Leon war es der erste Erfolg in der Königsklasse, 1993 hatten die Mexikaner das Finale im Vorläufer-Wettbewerb Champions Cup verloren. Sie ergatterten mit ihrem Coup auch einen Platz bei der Klub-WM.

"Wir haben gegen eine bessere Mannschaft verloren", sagte LA-Trainer Steven Cherundolo über die zweite Finale-Pleite seines Klubs nach jener 2020 gegen UANL Tigres. "Wir sind enttäuscht und es tut weh, aber wissen jetzt, was es braucht, um diesen Wettbewerb zu gewinnen und werden alles geben, um stärker zurückzukommen", ergänzte der frühere Profi von Hannover 96.