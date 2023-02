London (SID) - Trotz der massiven Transferausgaben seines Vereins bleibt der brasilianische Nationalmannschaftskapitän Thiago Silva beim FC Chelsea. Wie der englische Topklub mitteilte, verlängerte der 38-Jährige seinen ursprünglich im Sommer auslaufenden Vertrag um ein weiteres Jahr. Der Routinier ist fester Bestandteil der Chelsea-Mannschaft, in der aktuellen Premier-League-Saison kommt er auf 19 von 21 möglichen Einsätzen.

"Als ich meinen ersten Vertrag hier unterschrieb, sollte dieser nur ein Jahr laufen. Jetzt ist es bereits das vierte", sagte Silva: "Das hätte ich mir nicht vorstellen können, aber es ist wirklich ein ganz besonderer Moment für mich, bei Chelsea zu unterschreiben und zu verlängern."

Silva war im August 2020 von Paris St. Germain nach London gewechselt. In seiner ersten Saison bei den Blues gewann er mit dem damaligen Teammanager Thomas Tuchel die Champions League. Im folgenden Februar sicherte er sich den Titel bei der Klub-Weltmeisterschaft.

Bislang läuft es in der Liga für Chelsea enttäuschend, das Team liegt im Mittelfeld der Tabelle und hat bereits deutlichen Rückstand auf die Champions-League-Ränge. In der Königsklasse treffen die Blues am kommenden Mittwoch im Achtelfinal-Hinspiel auf Borussia Dortmund (21.00 Uhr/DAZN).