Kurz vor der Eröffnungsfeier der Winterspiele in Peking sind sechs Teammitglieder positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Peking (SID) - Corona-Ausbruch im deutschen Olympiateam: Kurz vor der Eröffnungsfeier der Winterspiele in Peking sind sechs Teammitglieder positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) mitteilte, sind drei Teilmannschaften betroffen.

Am Donnerstag reiste unter anderem die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ein, darüber hinaus die Nordischen Kombinierer und Teile der Skeleton-Mannschaft. Alle positiven Tests stammen von der Einreise.

Alle Infizierten seien symptomfrei und wurden zunächst vom Rest des Teams getrennt. Weitere PCR-Tests zur Bestätigung werden durchgeführt. Davon hängt das weitere Vorgehen ab. Die Teilmannschaften und das Team D halten gemeinsam engen Kontakt zu den Teammitgliedern.

Alle übrigen 78 Mitglieder des Team D, die am Donnerstag einreisten, wurden negativ getestet. Am Mittwoch hatte es in Eiskunstläufer Nolan Seegert einen ersten positiven Fall unter den deutschen Sportlern gegeben.