Bondscoach Louis van Gaal muss auf seine Reise zur Auslosung der Fußball-WM in Katar am kommenden Freitag verzichten.

Amsterdam (SID) - Bondscoach Louis van Gaal muss auf seine Reise zur Auslosung der Fußball-WM in Katar am kommenden Freitag verzichten. Nach seiner Corona-Infektion könne er den für die Einreise in den Wüstenstaat notwendigen negativen PCR-Test noch nicht erbringen, sagte van Gaal nach dem 1:1 der Niederlande gegen die deutsche Nationalmannschaft in Amsterdam.

"Ich bin noch positiv, das sind Resterscheinungen des Coronavirus", sagte der 70-Jährige. Das hielt den früheren Bayern-Coach aber nicht davon ab, sich nach dem Klassiker angeregt mit Bundestrainer Hansi Flick sowie seinen einstigen Münchner Schützlingen Thomas Müller und Bastian Schweinsteiger zu unterhalten. Ansteckend ist er offenbar nicht mehr.