Mit vier Spielen im Curling haben am Mittwoch die Wettbewerbe bei den Olympischen Spielen in Peking begonnen.

Peking (SID) - Mit vier Spielen im Curling und ausgewählten Zuschauern auf der Tribüne haben am Mittwoch die Wettbewerbe bei den Olympischen Spielen in Peking begonnen. Ab 13.05 Uhr MEZ (20.05 Ortszeit) ging es im National Aquatics Centre schon zwei Tage vor der Eröffnungsfeier mit Duellen im Mixed Doubles los.

Gastgeber China schlug die Schweiz, Olympiazweiter bei der Mixed-Doppel-Premiere in Pyeongchang 2018, im ersten Einsatz überraschend 7:6. Vizeweltmeister Norwegen unterlag Tschechien 6:7.

Am Donnerstag steigen auch die Eishockey-Frauen ein, die Ski-Freestyler beginnen mit der Qualifikation auf der Buckelpiste. Die ersten Medaillen werden in China am Samstag vergeben, es fallen sechs von insgesamt 109 Entscheidungen.

Fans aus dem Ausland sind wegen der Null-Covid-Strategie der chinesischen Regierung nicht zugelassen, auch der freie Ticketverkauf wurde im Januar gestoppt. Zuschauer dürfen deshalb nur auf Einladung in die Stadien und Hallen, das IOC hofft auf eine Auslastung zwischen 30 und 50 Prozent.