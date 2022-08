Sinsheim (SID) - Stürmer Munas Dabbur ist von seinem Durchbruch beim Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim noch überzeugt. "Ich weiß, dass man in Hoffenheim den echten Munas Dabbur noch nicht gesehen hat", sagte der 30-Jährige im Interview mit Spox und Goal: "Der Verein tut aber alles für mich. Deshalb bin ich weiter zuversichtlich, dass ich das noch zeigen werde."

Seine bisherige Bilanz in Hoffenheim falle "zwiegespalten" aus. Dies liege sowohl an ihm selbst als auch an "Situationen, für die ich nichts konnte", sagte Dabbur, der seit 2020 bei der TSG unter Vertrag steht. Am vergangenen Samstag kam Dabbur als Einwechselspieler zu seinem ersten Einsatz in der laufenden Bundesligasaison und erzielte direkt einen Treffer.